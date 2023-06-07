Премьер Эстонии о вводе войск в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО не обсуждают отправку своих военных в Украину, сообщает ERR.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", – сказала Каллас.

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск".