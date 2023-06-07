Азербайджан заказал итальянские военные самолеты

Самолеты C-27J Spartan производства компании Leonardo зарекомендовали себя в международной практике при выполнении оборонительных и гражданских оборонительных задач в сложных географических рельефах и оперативных условиях.В компании Leonardo сообщили, что азербайджанская делегация посетила Италию для подписания соглашения с участием высокопоставленных представителей министров обороны двух стран.

"Сотрудничество между Италией и Азербайджаном, первоначально связанное с энергетическим сектором, теперь расширяется в направлении поставок продукции оборонной промышленности благодаря ценному вкладу рабочей группы Министерства обороны Италии. Программа приобретения C-27J у Leonardo, имеющей многолетний опыт в самых сложных операционных сценариях, является результатом технических обсуждений, проводимых между министерствами обороны Италии и Азербайджана. Это соглашение является составной частью программы модернизации Вооруженных Сил Азербайджана, которая уделяет больше внимания продукции итальянской промышленности", - говорится в сообщении итальянской компании.

Зарекомендовавшие себя в самых сложных условиях географического рельефа и эксплуатации самолеты C-27J Spartan способны выполнять широкий спектр оборонительных и гражданских оборонительных задач. Самолеты считаются идеальнымы для выполнения военно-транспортных миссий, высадки с воздуха парашютистов и материалов, операций по тактической поддержке войск, спецназа, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.