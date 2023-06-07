Четырехлетнего ребенка-попрошайку поместили в приют

В Баку в приют поместили четырехлетнего ребенка, который просил милостыню у станции метро «Нефтчиляр», сообщила haqqin.az председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

По ее словам, ребенка содержали в жутких условиях, он не мылся так давно, что его тело покрылось паразитами. Его обнаружили и передали в приют сотрудники полиции.

«Ребенок не подпускал никого к себе. Давным-давно в приют поместили 10-месячного младенца, которого атаковали бездомные собаки. Он – сын бабушки найденного сейчас младенца», - рассказала Агазаде.