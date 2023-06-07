Исполнительная власть зовет бакинцев на субботник

В связи с началом летнего сезона и ожиданием прибытия в нашу столицу многочисленных гостей и иностранных туристов, Исполнительной властью города Баку было принято решение о проведении очередного общегородского субботника завтра, 10 июня.

Во время субботника будут проведены работы по очистке и благоустройству проспектов и улиц города, дворов и кварталов.

Исполнительная власть города Баку призывает коллективы предприятий, управлений и организаций, а также всех жителей столицы к активному участию в этом мероприятии, а также обращается к предпринимателям и работникам частного сектора с призывом соблюдать чистоту и порядок фасадов и витрин принадлежащих им объектов, а также территории рядом с объектами.