Аксенов предсказал изменение целей Путина в войне против Украины

Президенту РФ Владимиру Путину придется изменить цели войны в Украине, поскольку страну не удалось демилитаризовать, а Запад готовится принять ее в ЕС и НАТО, заявил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

По его словам, Путин должен будет обозначить новые цели России по отношению к Украине. Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года он потребовал «демилитаризовать» и «денацифицировать» соседнее государство.

Аксенов подчеркнул, что «изначально» допускал вступление значительной части Украины в НАТО и ЕС в случае, если у Москвы не получится провести ее демилитаризацию. «Дальше нам с ними вообще будет затруднительно о чем-то говорить, что-то строить и все остальное», — признал он.

При этом он отказался публично ответить на вопрос о том, где будут проложены границы между Украиной и Россией. По его словам, это «больной» вопрос.