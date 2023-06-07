Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвали россияне Аудио
Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа россиян.
Согласно опубликованному СБУ аудио, российский военный на записи рассказывает другому, что плотиной хотели пугать Украину, а сам подрыв пошел не по плану. Также он описывает попытки россиян скрыть последствия.
"Там не они (украинская сторона, – прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает российский военный.