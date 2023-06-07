Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа россиян.

Согласно опубликованному СБУ аудио, российский военный на записи рассказывает другому, что плотиной хотели пугать Украину, а сам подрыв пошел не по плану. Также он описывает попытки россиян скрыть последствия.

"Там не они (украинская сторона, – прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает российский военный.