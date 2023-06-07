Тофик Мусаев дал советы желающим бросить курить

«Не существует «безопасного уровня» курения: вредна даже одна сигарета в день. Научно доказано, что в табачном дыме содержатся около 7000 химических веществ, из которых около 250 вредные, а 70 представляют собой чистые канцерогены. К сожалению, у некоторых людей сложилось неправильное представление о безопасности такого вида табакокурения, как кальян. При курении кальяна выделяется высокая концентрация угарного газа и других токсических веществ, вызывающих рак легкого. Кальянный дым, даже пройдя через фильтр, содержит большое количество опасных химических веществ, которые вызывают те же заболевания, что и у курящих людей. Ароматизированные сигареты, в которых в качестве вкусовой добавки используют ментол или мяту, так же вредны, как и обычные сигареты, увеличивают риск серьезных заболеваний и преждевременной смерти», - сказал Тофик Мусаев.

Как отметил Мусаев, зажженная сигарета является источником бокового дымового потока, который действует на окружающих, вынужденных к пассивному курению и вдыханию вредоносных веществ. Поэтому его вредному воздействию подвергаются как курящие, так и пассивные курильщики. Табачный дым является одним из основных факторов риска образования рака легких и вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Не существует «безопасного уровня» курения - вредна даже одна сигарета в день . Об этом заявил заведующий отделом Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Тофик Мусаев в интервью, опубликованном на официальном сайте Минздрава.

По его словам, глобальный маркетинг табачных изделий направлен на продвижение новых продуктов, в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака (изделия из нагреваемого табака - электронные устройства, при курении которых табак нагревается до температуры в среднем 250-350 °C), как более безопасных и эффективных средств отказа от курения. Однако исследования показывают, что они не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам. Текущие тенденции показывают, что даже никогда не курившие люди порой начинают использовать вейпы (электронные сигареты, мини-кальяны), а затем легко переключаются на сигареты и другие табачные изделия.

Рекомендации Тофика Мусаева читателям, желающим бросить курить:

- Как известно, употребление табака вызывает сильное привыкание. Важно знать, что многие люди не курят, и подавляющее большинство курильщиков, желающих бросить пагубную привычку, продолжают курить не по своей воле, а из-за пристрастия к никотину, содержащему в табачных изделиях. Поэтому желающие бросить курить должны прежде всего знать, что можно избавиться от этой вредной привычки, как это смогли сделать миллионы людей во всем мире.

Часто первые попытки отказаться от сигарет заканчиваются неудачей, но я призываю не отказываться от поставленной цели. Главное, чтобы у человека было желание отказаться от табакозависимости и он никогда не терял надежды избавиться от вредной привычки. В результате, отказавшийся от курения человек спасает не только себя, но и своих близких и друзей от вреда, вызываемого табачным дымом.

Хочу отметить еще один важный момент: никогда не поздно бросить курить. Бросить курить можно, и таких случаев становится все больше.

В заключение хочу отметить, что при поддержке представительства ВОЗ в Азербайджане ЦОЗР в 2018 году разработал и ввел в эксплуатацию мобильное приложение «Бросай курить», помогающее избавиться от табачной зависимости. При запуске мобильного приложения вводится определенная информация, например среднее количество выкуренных сигарет в течение дня. Программа, в свою очередь, показывает продолжительность отказа от курения, сэкономленное время и деньги. Также в приложении есть тест на определение никотиновой зависимости, информация о вреде курения и другая полезная информация.

Мусаев подчеркнул, что информирование населения по вопросам борьбы против табака является важным для обеспечения социальных изменений. Поэтому коммуникационные средства повышения информированности населения являются важными для изменения норм поведения, связанных с потреблением табака и воздействием табачного дыма: «Просвещение, передача информации и подготовка являются средствами информирования населения и достижения социальных изменений в отношении употребления табака и воздействия табачного дыма. Для достижения наивысшего уровня здоровья среди всего населения социальные нормы должны обеспечить соответствующую среду, которая защищает от воздействия табачного дыма, содействует образу жизни, свободному от табака, помогает пользователям табака прекратить его употребление и предотвратить начало употребления другими людьми, особенно молодежью».

«Хочу отметить, что в рамках государственных программ по обеспечению охраны здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, здорового роста и развитию детей и молодежи, профилактике пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду Центром общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) проводятся соответствующие целенаправленные мероприятия. Эта работа осуществляется по принципу межсекторального сотрудничества, организована с использованием современных технологий и социальных сетей, и пользуется широкой поддержкой общественности».