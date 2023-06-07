Экологические НПО Азербайджана обратились к ООН и США

Экологические НПО выступили с совместным заявлением, в котором выразили протест в связи со строительством Арменией крупного металлургического завода в селе Араздеян – на пограничной с Азербайджаном территории, с Нахчыванской Автономной Республикой с годовой производственной мощностью 180 тысяч тонн. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии азербайджанские экологи обратились к правительству США и армянским экологам.

«Токсичные химические отходы этого металлургического завода могут нанести серьезный удар по экосистеме региона. Риск сброса его отходов в реку Араз является тревожным сигналом как для животного мира реки, так и для обширных хозяйств, использующих воду реки Араз для орошения. Несоблюдение Арменией каких-либо международных стандартов в горнодобывающей промышленности представляет серьезную экологическую угрозу как для Азербайджана, так и для региона в целом.

Строительство такого предприятия на границе без согласования с азербайджанской стороной является грубым нарушением Конвенции Эспо 1991 года «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте».

Как экологические неправительственные организации, действующие в Азербайджане, мы обращаемся к соответствующим международным организациям, во главе с Программой ООН по окружающей среде, Всемирной организацией здравоохранения, специальным докладчиком ООН по окружающей среде, специальным докладчиком ООН по вредным веществам и правам человека и призываем их отреагировать на этот факт и положить конец очередному экологическому террору Армении.

Обращаемся к правительству Соединенных Штатов Америки с просьбой призвать к ответственному поведению компанию, готовящуюся строить крупный металлургический завод в Араздеяне и зарегистрированную на его территории, не закрывать глаза на беззакония с ее стороны. Официальные лица Соединенных Штатов Америки, в том числе посольства США в Азербайджане и Армении, должны не молчать, а отреагировать на этот вопрос», - говорится в заявлении.