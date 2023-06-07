Данилов о цели подрыва Каховской дамбы

Россияне взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы ВСУ не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении, а последствия преступления для нашего государства будут страшные, а для граждан РФ – катастрофические, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

Чиновник отметил, что ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.

«... Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью, для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы...», - отметил Данилов.