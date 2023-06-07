При поддержке Kapital Bank проходит выставка «Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство»
Kapital Bank оказывает активную поддержку бизнесу, предоставляя предпринимателям и компаниям выгодные продукты, различные кампании и льготы. В этот раз банк содействовал проведению значимого мероприятия по развитию предпринимательства в Азербайджане. 8-10 июня 2023 года в Baku Crystal Hall при поддержке Министерства экономики, совместной организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Marsol Group, при официальном партнерстве Kapital Bank проходит выставка продукции местных компаний на тему «Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство».
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, член правления, главный директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, другие официальные гости.
«Развитие предпринимательства, проведение мероприятий поддержки и кампаний по различным направлениям всегда считалось приоритетом для Kapital Bank. В течение года при поддержке банка проводятся различные встречи, конференции и другие значимые мероприятия. Это мероприятие с участием местных компаний также внесет свой вклад в развитие предпринимательства и бизнес-среды в Азербайджане. В будущем мы также планируем уделять особое внимание этой сфере», — отметил член правления, главный директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.
Цель выставки, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, еще раз напомнить о заслугах великого лидера в восстановлении и развитии предпринимательских традиций в Азербайджане, содействовать более широкой популяризации азербайджанских компаний, расширению их доступа к рынкам, развитию делового партнерства между бизнесменами и налаживанию нового сотрудничества. На выставке представлены товары и услуги более 150 местных компаний, работающих в сферах сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстильной промышленности и др.