Китай столкнулся с новой экономической угрозой

Ослабление спроса на китайские товары привело к рекордной за пять лет скорости падения цен производителей. Об этом свидетельствует индекс цен производителей (PPI) Китая, который в мае снизился на 4,6% в годовом исчислении, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

Новая угроза для китайской экономики связана в первую очередь с ситуацией в США и Европе, где инфляция, а значит, и процентные ставки находятся на непривычно высоком уровне. Из-за них потребность в китайских товарах падает, следовательно, производителям приходится снижать цены.