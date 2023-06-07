Китай столкнулся с новой экономической угрозой
Ослабление спроса на китайские товары привело к рекордной за пять лет скорости падения цен производителей. Об этом свидетельствует индекс цен производителей (PPI) Китая, который в мае снизился на 4,6% в годовом исчислении, сообщает Национальное бюро статистики КНР.
Новая угроза для китайской экономики связана в первую очередь с ситуацией в США и Европе, где инфляция, а значит, и процентные ставки находятся на непривычно высоком уровне. Из-за них потребность в китайских товарах падает, следовательно, производителям приходится снижать цены.
«PPI падает уже восьмой месяц подряд, причем майский уровень в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Ситуация складывается хуже, чем ожидали эксперты. По их оценкам, индекс должен был сократиться только на 4,3 процента. Индекс потребительских цен (CPI) Китая также растет медленнее прогнозов — 0,2 процента в мае при ожиданиях в 0,3 процента. На этом фоне отдельные экономисты ожидают снижения процентных ставок и дополнительных вливаний денег в экономику», - указывают статистические данные.