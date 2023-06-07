Что обсуждали Арутюнян и Варданян?

Главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян встретился с российским олигархом Рубеном Варданяном, который, несмотря на то что был смещен с «должности» «госминистра», продолжает жить на территории Азербайджана, временно находящейся под контролем российских миротворцев.

По данным газеты «Грапарак», поводом для этой встречи стало сообщение о запуске пассажирских перевозок по маршруту Ханкенди - Горус, когда армянское меньшинство, проживающее в Карабахе и пользующееся этим маршрутом, должно в обязательном порядке отметиться у азербайджанских пограничников.

По версии Варданяна, запуск такого рейса означает, что сепаратисты якобы перешли объявленную ими же красную линию.



По информации газеты, Арутюнян на вопросы Варданяна давал уклончивые ответы, не уточнив, кто именно принял такое решение.