Nar запускает летние конкурсы с ценными призами

Nar организует летние конкурсы, наполненные музыкой и ценными призами. Эти конкурсы, разработанные в сотрудничестве с известной группой Darvish Band, объединяют силу технологий и любовь к музыке, обещая захватывающее лето для абонентов Nar.

Соответствуя динамичным музыкальным предпочтениям молодых людей, Nar предоставляет своим абонентам возможность выиграть ценные призы, участвуя в увлекательных конкурсах. Победители первого конкурса получат планшет Samsung Galaxy Tab, умные часы Apple Watch и наушники JBL, идеально подходящие для энергичного образа жизни молодежи.