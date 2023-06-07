Nar запускает летние конкурсы с ценными призами
Nar организует летние конкурсы, наполненные музыкой и ценными призами. Эти конкурсы, разработанные в сотрудничестве с известной группой Darvish Band, объединяют силу технологий и любовь к музыке, обещая захватывающее лето для абонентов Nar.
Соответствуя динамичным музыкальным предпочтениям молодых людей, Nar предоставляет своим абонентам возможность выиграть ценные призы, участвуя в увлекательных конкурсах. Победители первого конкурса получат планшет Samsung Galaxy Tab, умные часы Apple Watch и наушники JBL, идеально подходящие для энергичного образа жизни молодежи.
В течение всего лета абоненты Nar будут иметь возможность выиграть еще больше ценных подарков в предстоящих конкурсах. Будьте в курсе последних новостей о предстоящих мероприятиях, следя за страницами Nar в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Твиттер).
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.