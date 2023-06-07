Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:55

На этой неделе Иран продемонстрировал отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, войдя таким образом в элитарный клуб государств, обладающих сверхоружием. Как отмечают аналитики, этот факт добавит головной боли как Израилю, так и странам Запада. Хотя, как ни странно, на церемонии презентации ракет официальные лица Ирана не стали, как это принято, угрожать стереть с лица земли «сионистское образование». Гиперзвуковые ракеты — это снаряды, летящие к цели со скоростью не менее 5 Мах, что в пять раз превышает скорость звука. То есть преодолевая в секунду 1,7 километра (1,05 мили), или в час - 6.174 километра (3.836 мили).

И хотя такие скорости достигают также некоторые обычные типы баллистических ракет, эффективность гиперзвуковых заключается в том, что они могут маневрировать с использованием аэродинамических сил, сочетают в себе достоинства баллистических и крылатых ракет и способны выбрать путь к цели уже после погружения в атмосферу земли. На данный момент это грозное оружие есть в арсеналах только двух стран – России и Китая. Россия является единственной страной, применившей гиперзвуковые ракеты в боевых условиях. В частности, ракетами «Кинжал» класса «земля-воздух» были атакованы некоторые фрагменты инфраструктуры Украины. Однако несмотря на заявления российской пропаганды о том, что «Кинжалы» не по зубам даже самым продвинутым системам ПВО, украинцам удалось сбить несколько таких ракет с помощью американских ЗРК Patriot. Вашингтон также работает над созданием гиперзвуковых баллистических ракет, однако в этой области пока отстает от конкурентов.

О проведении испытаний гиперзвукового оружия сообщила недавно и Северная Корея, но доподлинно неизвестно, действительно ли Пхеньян обладает таким оружием. Как известно, представители КСИР еще несколько месяцев назад объявляли, что Иран обладает гиперзвуковыми баллистическими ракетами. Однако официально о ракете, получившей название «Фаттах», было объявлено лишь в минувшую среду. По словам иранцев, «Фаттах» имеет дальность полета 1.400 километров (870 миль) и летит к цели со скоростью до 15 Маха (то есть 5,1 километра, или 3,2 мили в секунду). Также сообщается, что «Фаттах» оснащен подвижным вторичным соплом и использует твердое топливо, обеспечивающее высокую маневренность в атмосфере и за ее пределами. По утверждению высшего командования КСИР, это означает, что «ни одна система ПВО в мире не может справиться с этим оружием».

Но так говорят иранцы. А как отреагировали на демонстрацию иранской гиперзвуковой ракеты в США и Израиле? Учитывая, что дальность полета этих ракет меньше, чем прямое воздушное расстояние между Тегераном и Тель-Авивом, Израиль пока не считает их прямой угрозой для себя. Хотя на церемонии презентации ракеты Али Гаджизаде, командующий аэрокосмических сил КСИР, пообещал в ближайшем будущем разработать гиперзвуковые ракеты с дальностью полета до 2.000 километров. Следует отметить, что изначально Иран, дабы успокоить европейские страны, сознательно ограничил дальность полета своих гиперзвуковых ракет рамками ниже 2.000 километров. В противном случае скорости «Фаттах» было бы достаточно, чтобы достичь территории Израиля менее чем за семь минут, что делает весьма проблематичными ее обнаружение и перехват средствами ПВО. Пока же дальность полета ракеты «Фаттах» позволяет Ирану угрожать военным базам и авианосцам США, находящимся в зоне Персидского залива.