У Ирана уже есть гиперзвуковые ракеты. Дальше – только атомная бомба третья мировая

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

На этой неделе Иран продемонстрировал отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, войдя таким образом в элитарный клуб государств, обладающих сверхоружием. Как отмечают аналитики, этот факт добавит головной боли как Израилю, так и странам Запада. Хотя, как ни странно, на церемонии презентации ракет официальные лица Ирана не стали, как это принято, угрожать стереть с лица земли «сионистское образование».

Гиперзвуковые ракеты — это снаряды, летящие к цели со скоростью не менее 5 Мах, что в пять раз превышает скорость звука. То есть преодолевая в секунду 1,7 километра (1,05 мили), или в час - 6.174 километра (3.836 мили).

На данный момент это грозное оружие есть в арсеналах только двух стран – России и Китая

И хотя такие скорости достигают также некоторые обычные типы баллистических ракет, эффективность гиперзвуковых заключается в том, что они могут маневрировать с использованием аэродинамических сил, сочетают в себе достоинства баллистических и крылатых ракет и способны выбрать путь к цели уже после погружения в атмосферу земли.

На данный момент это грозное оружие есть в арсеналах только двух стран – России и Китая. Россия является единственной страной, применившей гиперзвуковые ракеты в боевых условиях. В частности, ракетами «Кинжал» класса «земля-воздух» были атакованы некоторые фрагменты инфраструктуры Украины. Однако несмотря на заявления российской пропаганды о том, что «Кинжалы» не по зубам даже самым продвинутым системам ПВО, украинцам удалось сбить несколько таких ракет с помощью американских ЗРК Patriot.

Вашингтон также работает над созданием гиперзвуковых баллистических ракет, однако в этой области пока отстает от конкурентов.

Россия является единственной страной, применившей гиперзвуковые ракеты в боевых условиях в Украине

О проведении испытаний гиперзвукового оружия сообщила недавно и Северная Корея, но доподлинно неизвестно, действительно ли Пхеньян обладает таким оружием.

Как известно, представители КСИР еще несколько месяцев назад объявляли, что Иран обладает гиперзвуковыми баллистическими ракетами. Однако официально о ракете, получившей название «Фаттах», было объявлено лишь в минувшую среду.

По словам иранцев, «Фаттах» имеет дальность полета 1.400 километров (870 миль) и летит к цели со скоростью до 15 Маха (то есть 5,1 километра, или 3,2 мили в секунду). Также сообщается, что «Фаттах» оснащен подвижным вторичным соплом и использует твердое топливо, обеспечивающее высокую маневренность в атмосфере и за ее пределами. По утверждению высшего командования КСИР, это означает, что «ни одна система ПВО в мире не может справиться с этим оружием».

Иранцы утверждают, что ни одна система ПВО в мире не может справиться с ракетой «Фаттах»

Но так говорят иранцы.

А как отреагировали на демонстрацию иранской гиперзвуковой ракеты в США и Израиле?

Учитывая, что дальность полета этих ракет меньше, чем прямое воздушное расстояние между Тегераном и Тель-Авивом, Израиль пока не считает их прямой угрозой для себя. Хотя на церемонии презентации ракеты Али Гаджизаде, командующий аэрокосмических сил КСИР, пообещал в ближайшем будущем разработать гиперзвуковые ракеты с дальностью полета до 2.000 километров.

Следует отметить, что изначально Иран, дабы успокоить европейские страны, сознательно ограничил дальность полета своих гиперзвуковых ракет рамками ниже 2.000 километров. В противном случае скорости «Фаттах» было бы достаточно, чтобы достичь территории Израиля менее чем за семь минут, что делает весьма проблематичными ее обнаружение и перехват средствами ПВО. Пока же дальность полета ракеты «Фаттах» позволяет Ирану угрожать военным базам и авианосцам США, находящимся в зоне Персидского залива.

Кому угрожает Али Гаджизаде?

Вашингтон не стал прямо комментировать новость об иранской гиперзвуковой ракете, однако Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, заявил, что администрация Байдена «была очень… твердой в противодействии дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, включая разработку баллистической ракетной программы».

Вместе с тем Иран весьма близок к получению ядерного оружия. По данным ЦРУ и «Моссада», Тегеран обладает достаточными запасами урана, чтобы создать в ближайшее время несколько ядерных боеголовок и оснастить ими гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Окрыленный успехами в области производства современных вооружений, режим аятолл всерьез рассматривает вариант военной операции против Государства Израиль. В такой ситуации пополнение арсенала Ирана гиперзвуковыми баллистическими ракетами может дать Тегерану дополнительные военные, политические и дипломатические козыри.