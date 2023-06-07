Министр Шахбазов в Астане рассказал, зачем Азербайджан развивает зеленую энергию

Было отмечено, что Азербайджан развивает зеленую энергию не для своей энергобезопасности, а в целях обеспечения энергобезопасности своих партнеров, а также чтобы стать страной зеленого роста к 2030 году.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, принимавший участие в международном форуме в Астане, выступил на сессии по теме «Региональное развитие в области возобновляемых источников энергии: альтернативные пути обеспечения энергетической безопасности».

В соответствии с нашим обновленным стратегическим, энергетическим партнерством с Европейским союзом одним из источников дополнительных поставок газа из Азербайджана в европейские страны является именно зеленая энергия.

Широкое использование возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану стать как экспортером зеленой энергии, так и увеличить экспортные возможности за счет сэкономленного в больших объемах газа.

Глава ведомства упомянул и о сотрудничестве с международными энергетическими компаниями по проектам зеленой энергии мощностью более 28 ГВт, о планах по вводу в эксплуатацию производственных мощностей 7 ГВт до 2030 года и экспорту зеленой энергии: планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в Европу через «Коридор зеленой энергии Каспий - Европа», а 1 ГВт зеленой энергии – в направлении Турции и Европы через Нахчыван, который объявлен «зоной зеленой энергии».

Было также отмечено, что сегодня Азербайджан переносит опыт стратегического освоения нефтегазовых ресурсов, их экспорта на мировые рынки, в диверсифицированную инфраструктуру, в зеленую энергетику. Стратегическим ориентиром в реализации этой новой миссии является воля и решимость президента Азербайджана Ильхама Алиева.