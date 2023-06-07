Казахстан конфисковал следовавшие в Россию дроны

Власти Жамбылской области Казахстана конфисковали партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию, сообщает информационно-аналитический портал ORDA.

Речь шла о 14 беспилотниках DJI AgrasT30, которые «Импульс-Инвест» должен был передать российской строительной компании «Нова». Таможенная служба выяснила, что у «Импульс-Инвест» отсутствует лицензия на перевозку таких товаров.

В результате фирму оштрафовали на 76 тысяч тенге, а беспилотники остались в собственности казахстанских властей.