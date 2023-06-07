Азербайджанские студенты получат дипломы Университета Уорик, не выезжая из Баку

Сегодня программа двойных дипломов реализуется в шести университетах Азербайджана как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. В этом году подписано два новых соглашения по программе двойных дипломов. Одно из них - между Университетом Уорик (Великобритания) и Университетом нефти и промышленности Азербайджана. Об этом сказал заместитель главы аппарата Министерства науки и образования, исполняющий обязанности заведующего отделом науки высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.

В соответствии с этим соглашением ежегодно на уровень магистратуры по специальности «Восстанавливаемые источники энергии будут приниматься 48 студентов.

Второе соглашение подписано между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом Иерусалима (HUJI), оно касается студентов, получающих образование в магистратуре.

Указанные проекты реализуются в соответствии с Государственной программой по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы. На сегодняшний день благодаря программе двойных дипломов более 1000 граждан Азербайджана получили дипломы самых передовых университетов мира, не выезжая за пределы страны.