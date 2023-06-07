Галузин: Россия продолжит усилия для подписания мирного договора Азербайджана и Армении

«Российская сторона продолжит свои усилия в полном соответствии с трехсторонними заявлениями по содействию решения всего комплекса вопросов армяно-азербайджанской нормализации, включая и, конечно же, продвижение к подписанию мирного договора», - сказал Галузин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он назвал естественным и логичным процессом то, что Баку и Ереван напрямую обсуждают текст мирного договора, отметив при этом, что «безальтернативной дорожной картой армяно-азербайджанского урегулирования остаются трехсторонние договоренности лидеров: президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скрепленные в четырех совместных заявлениях, первое из которых было подписано 9 ноября 2020 года».

Галузин добавил, что в России не против, чтобы другие страны содействовали нормализации отношений Азербайджана и Армении, «но не на словах, а на деле» и «в русле фундаментальных договоренностей, достигнутых лидерами РФ, Азербайджана и Армении».