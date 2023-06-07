Армяне под охраной миротворцев незаконно перевозят оружие в Карабах Видео
Российские миротворцы продолжают сопровождение перевозки оружия и боеприпасов в Карабах незаконными армянскими вооруженными формированиями.
В социальных сетях распространились кадры, на которых видно движение колонны принадлежащих сепаратистам автомобилей КамАЗ и УАЗ, движущихся по дороге Ханкенди - Кяркиджахан - Халфали в сопровождении бронеавтомобилей БТР-82А российских миротворцев.
Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций сепаратистов.