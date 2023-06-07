В Армении начинается «суд» над азербайджанским солдатом

Сегодня состоится «суд» над Гусейном Ахундовым, одним из азербайджанских солдат, который 9 апреля заблудился и случайно попал на территорию Армении, об этом пишет армянское издание «Аравот».

Гусейн Ахундов обвиняется по сфабрикованному делу об «убийстве» 57-летнего охранника в Сюникском районе. «Уголовное дело» будет рассматривать судья Наполеон Оганян.



Военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн (2003 г.р.) - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями.