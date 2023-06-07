Минобороны Украины о ситуации на фронте

Ситуация на всех участках фронта российско-украинской войны остается напряженной. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток Украины.

"Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. По всем направлениям россияне наносят авиационные удары и совершают артиллерийские и минометные обстрелы, однако им не удается достичь своих целей. На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Предпринимает попытки атаковать, но не удается. Сейчас украинские военные ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", – сказала она.

Как отметила Маляр, еще одним активным участком фронта является юг. На Запорожском направлении Россия ведет оборонительные действия. Идут позиционные бои.