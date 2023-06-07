Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Бизнес-центре Алятской СЭЗ. Было сообщено, что здание Бизнес-центра общей площадью 16 тысяч кв. м состоит из трех функциональных частей. Здесь будут действовать офис Уполномоченной структуры Алятской СЭЗ, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу «единого окна», офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни. В Бизнес-центре создана соответствующая инфраструктура и материально-техническая база для обеспечения качественного обслуживания.

Решение о создании Алятской СЭЗ было принято в 2017 году, соответствующий закон – в 2018 году. Несмотря на большие экономические и финансовые трудности, вызванные в мире пандемией, 1 июля 2021 года при участии президента Ильхама Алиева был заложен фундамент Алятской СЭЗ.

Для инвесторов в этой экономической зоне применяются следующие фискальные и нефискальные льготы: инвесторы освобождаются от налога на добавленную стоимость, налога у источника выплаты, налога на прибыль и любого другого корпоративного налога; таможенные пошлины и налоги не применяются при импорте и экспорте из зоны; подоходный налог не применяется к работникам, чья месячная заработная плата составляет до 8 тысяч манатов; выплаты по социальному страхованию являются добровольными для высококвалифицированных иностранных работников, обязательными для местных работников; отсутствуют ограничения на владение иностранными юридическими и физическими лицами собственностью в Алятской СЭЗ; отсутствуют требования для иностранных инвесторов иметь местных партнеров и быть акционером; отсутствуют какие-либо ограничения на валютные операции или репатриацию прибыли; имущество инвесторов не может быть национализировано ни при каких-либо случаях, а уполномоченная структура Алятской свободной экономической зоны гарантирует защиту имущества инвесторов от тех или иных ограничений; уполномоченная структура Алятской СЭЗ также обеспечивает полную защиту прав интеллектуальной собственности инвесторов.