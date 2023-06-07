Азербайджанские баскетболисты готовятся в Сербии

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 с 1 июня находится на сборах в сербском Нови-Саде, где готовится к отборочным матчам Кубка Европы.

Отрадно, что после травмы к команде подключился и ее капитан Амиль Гамзаев. Сборы продлятся до 15 июня.

Матчи отборочного турнира пройдут 17-18 июня в кипрском Лимассоле. Наша сборная выступит в группе «А» вместе с Кипром, Люксембургом и Мальтой.