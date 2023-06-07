Россияне завышают число уничтоженной техники ради выплат

По словам офицера, военные могут докладывать командованию об уничтожении одного и того же танка несколько раз.

Российское Минобороны периодически отчитывается об уничтоженной военной технике, называя цифры, к которым относятся со скепсисом как «военкоры», так и официальные лица в США. В интервью «Русской службе Би-би-си» сбежавший от войны лейтенант ВКС Дмитрий Мишов рассказал, как военные завышают количество уничтоженной техники ради получения выплат.

«Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк», — раскрыл схему Мишов.

Офицер рассказал, что никто из военных не верит сводкам, которые озвучивает генерал Игорь Конашенков. При этом статистику Минобороны, вероятно, завышает не всегда сознательно.

«Я думаю, со статистикой это происходит именно из-за того, что технику по несколько раз уничтожают из-за выплат. И докладывают командиры нижестоящие вышестоящим, что типа, у нас все хорошо, мы там уничтожили столько опорных пунктов, столько техники, уничтожили столько-то частей. А Конашенков это, наверное, все собирает. Вот то, что я описал, — когда один танк уничтожают по несколько раз», — сказал лейтенант.

Накануне Минобороны России отчиталось об уничтожении 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восьми Leopard. «Всего по состоянию на 30 мая Украина получила 60 Leopard 2», - говорил министр обороны страны Алексей Резников. Из утверждений российского военного командования следует, что российская армия вывела из строя каждый седьмой такой танк у ВСУ.