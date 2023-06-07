Москва об итогах переговоров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна

По словам Оверчука, которые приводят армянские СМИ, переговоры с участием вице-премьеров Азербайджана и Армении, которые прошли в Москве, длились девять часов.

«По их итогам есть договоренность по принципиальным моментам - где будет проходить железная дорога, как будет осуществляться таможенный контроль. Это будет обычная железная дорога. Никто не подвергает суверенитет Армении никаким сомнениям», - заявил Оверчук.

Вице-премьер РФ отметил, что все стороны настроены на «скорейший запуск». Он также отметил, что по итогам этого заседания была достигнута договоренность по моментам, где будет проходить железная дорога, как будет осуществляться таможенный контроль.

На уточняющий вопрос, обсуждалось ли возможное участие сотрудников ФСБ в плане контроля, обеспечения безопасности, Оверчук сказал: «Это зависит от Республики Армения».

Заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России - Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука состоялось 2 июня в Москве.