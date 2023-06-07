Для многих это самый лучший способ восстановить мир в Европе. Но такой вариант развития событий вызывает опасения, что погруженная в хаос Россия может утратить контроль над своим ядерным арсеналом.

По первому из них Украина совершает большой прорыв, возвращая значительную часть территорий на востоке страны, и, возможно, даже начинает угрожать Крыму. Из-за таких потерь на фронте Владимир Путин может потерять власть.

Западные аналитики и чиновники видят три основных сценария развития войны в Украине после контрнаступления ВСУ, говорится в материале The Economist.

Второй сценарий, пишет издание, предполагает меньшие потери России, но также перспективу дальнейших поражений. Этого может быть достаточно, чтобы ослабить власть Путина.

Третьим, более мрачным результатом будет тупиковая ситуация, которая позволит России удержать большую часть того, что она захватила, даже после контрнаступления. Это подорвет веру Запада в успех Украины и ободрит Путина.

«Несмотря на все военные неудачи, не похоже, чтобы Путин отказался от планов подчинить себе Украину, аннексировав территории и установив марионеточное правительство в Киеве, - пишет Economist со ссылкой на директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева. - Добиться этого Кремль, вероятно, рассчитывает, растянув конфликт на долгие годы».

«Избежать затягивания войны можно, если Украина добьется заметных военных побед, а также за счет расширенных гарантий стран Запада по оказанию военной и гуманитарной помощи Киеву», - пишет издание.