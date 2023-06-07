9 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав Министерства ознакомились с условиями, созданными в нескольких нововведенных в эксплуатацию пунктах размещения на освобожденных территориях, сообщили в оборонном ведомстве страны.

Для военнослужащих созданы условия, соответствующие современным требованиям. Пункты оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих.

Глава ведомства высоко оценил условия, созданные в пункте размещения для личного состава.