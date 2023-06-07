США нацелились на вытеснение России из процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"США, по моей оценке, пытаются везде добиться одного и того же: с одной стороны, вытеснить Россию, а с другой - подчинить себе в неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, помешать нашему партнерству и союзничеству с друзьями и соседями. В этом всегда была главная задача Америки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Галузин отметил безальтернативность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом, по его словам, РФ не против, чтобы другие страны вносили свой вклад в армяно-азербайджанское урегулирование: "Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются".