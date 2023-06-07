Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:02

В Тегеране вот уже два дня праздник, а в самом сердце иранской столицы появился билборд с загадочной надписью: «400 секунд до Тель-Авива». Местные остряки уже шутят, что это реклама тура на ракете в Израиль, первыми участниками которой станут все видные представители иранского руководства и Корпуса стражей исламской революции, КСИР. Но шутки шутками, а как объявили создатели этого чудо-оружия, которое по современной интернетовской традиции называют не иначе, как «вундервафля»: «Иран вошел в число трех стран, способных производить подобные ракеты. До этого делать их могли только США и Россия».

Объявлены и технические данные: дальность до 1400 км, при подлете к цели скорость составляет 13-15 чисел Маха. Что, замечу сразу, несколько расходится со сделанным несколькими днями ранее заявлением начальника Генштаба ВС Ирана генерала Мухаммеда Бакири, утверждавшего, что скорость иранской «вундервафли» существенно меньше. А именно 8 Махов, то есть в 8 раз больше скорости звука. Но не будем придираться к таким «мелочам». Кто знает, может, увидев поблизости президента Раиси и цвет командования КСИР, ракета Fattah решила продемонстрировать из уважения к ним рекордные показатели. Дав дополнительный повод гордиться достижениями сумрачного иранского военного гения. Здесь куда важнее другое: враги не испугались и не поспешили сдаться. Повторилась история, когда он объявил о создании такого же «аналоговнет оружия». Так и сейчас. Представитель Пентагона Сабрина Сингх на презентацию иранского «успеха» в этой области заявила, что иранские заявления в оборонном ведомстве США видели, но «мы по-прежнему скептически относимся к данным сообщениям».

А министр обороны Израиля и вовсе заявил, что слышал, «как наши враги похваляются различными достижениями в области новых вооружений. На подобные вещи у нас всегда есть лучший ответ. Неважно, в воздухе, на море или на суше как в оборонительном, так и наступательном плане». По сути, что «Большой Сатана», что «сионистское образование» просто поглумились над иранским «достижением», изрядно подпортив Тегерану триумф. И тут самое время для небольшой теоретической вводной. Гиперзвуковая ракета — это ракета, обладающая способностью маневрировать по всей траектории своего движения, включая и последний, боевой ее участок, на гиперскоростях. Когда ракета маневрирует на разгонном участке либо в космосе, а на последнем идет камнем по баллистической траектории, то ее можно называть как угодно, но гиперзвуковой она от этого не становится. Строго говоря, любая современная ракета на боевом участке траектории является гиперзвуковой. Однако системы ПВО способны сбивать такие ракеты как раз за счет того, что ее траектория баллистическая и вычисляемая.