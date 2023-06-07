Вооруженные силы Украины добились «определенного продвижения» на юге в ходе наступательных действий на этой неделе, однако потери техники «значительны». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украинское контрнаступление началось. С 4 июня украинские войска ведут наступление вдоль линии соприкосновения. Это направлено на то, чтобы удержать российские силы на месте и выявить слабые места», — заявил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в лондонском Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

Эксперты, проводящие разведку по открытым источникам, подтверждают подлинность видео Минобороны РФ о поражении как минимум одного танка Leopard и БМП Bradley, которые двигались в сторону Токмака в Запорожской области.

На заявления о потерях ВСУ на Запорожском направлении, которые подтверждаются из разных источников, отреагировала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить», - написала она.