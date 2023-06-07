Али Асадов о борьбе с инфляцией в Азербайджане

В Азербайджане ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе Евразийского конгресса–2023, который проходит в Сочи.

«Вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира. В этой связи обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено президентом Азербайджана как одно из основных направлений и задач, стоящих перед правительством», - сказал он.

Асадов отметил, что рост мировых цен на продовольствие в большинстве стран, в том числе у основных торговых партнеров Азербайджана, привел к повышению инфляционного давления.

«Это отразилось и на нашей экономике. В связи с этим в феврале прошлого года Кабмин издал распоряжение в целях минимизации влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения. С этой целью в 2023 году в госбюджете на обеспечение продовольственной безопасности было увеличение в размере 40 процентов. За январь-май текущего года производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось на 5,2 процента», - сказал премьер-министр Азербайджана.