В Сети продолжается публикация кадров, на которых армянские жители Карабахского региона Азербайджана пользуются погранично-пропускным пунктом на границе Азербайджана с Арменией в начале дороги Лачин - Ханкенди.

На кадрах, опубликованных на телеграм-канале haqqin.az, видно, что конфликтов между армянами и азербайджанскими пограничниками не возникает, армяне Карабаха беспрепятственно переходят через ППП.

Отметим, что армянские жители Карабаха могут в любое время суток беспрепятственно пользоваться ППП, установленным ГПС Азербайджана в начале Лачинской дороги.

