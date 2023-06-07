Погода в Азербайджане на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, ожидается умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла.
Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
Завтра днем в западных районах Азербайджана возможны осадки, местами интенсивные: грозы, град, утром и ночью местами туман, ветер умеренный, восточный.
Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 13-18° тепла.