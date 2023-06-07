Третий этап велотура «Дорогая Шуша» выиграл бельгиец Желтая майка лидера у итальянца
Сегодня прошел третий этап велотура «Дорогая Шуша», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Участники преодолели 170 км от Габалы до Гянджи. Победу одержал бельгиец Ян Ферстретен из команды Bataia Brigade.
2-е место занял велосипедист сборной Румынии Михня-Александру Харасим, на 3-й позиции расположился Антон Кузьмин из Казахстана, представляющий Almaty Astana Motors.
Лучший результат среди азербайджанских гонщиков вновь показал Кямран Мирзаханов, занявший 10-е место.
В общем зачете в лидеры вышел итальянец Эмануэле Ансалони из команды Team Technipes.
По набранным очкам лучшим является нидерландец Люк Шуурманс (Universe Cycling Team), выигравший вчера второй этап.
Лидер горного зачета - казах Ильхан Достиев (Vino Sko Team), а среди молодых велосипедистов пока на 1-м месте идет россиянин Александр Березняк из турецкой команды Sakarya BB Pro Team.
Велотур «Дорогая Шуша» - соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI). Оно будет состоять из пяти этапов. 10 июня спортсмены преодолеют 102,9 км от Гянджи до национального парка Гейгель, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» принимают участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.