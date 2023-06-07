Вынесен приговор похитившей сына Пашиняна
Суд в Армении признал виновной Гаяне Акопян в попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна, пишут армянские СМИ.
Сообщается, что суд приговорил Акопян к 3 годам колонии условно. Мать погибшего армянского военнослужащего Жоры Мартиросяна была освобождена из-под стражи в зале суда.
Потерпевший Ашот Пашинян перед заседанием суда сказал журналистам, что "склоняет голову перед родителями всех погибших, в том числе перед Гаяне, но перед законом все равны".
Напомним, что Гаяне Акопян - мать погибшего в 44-дневной войне солдата Жоры Мартиросяна – 21 мая решением суда была подвергнута аресту на срок в один месяц. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили сына Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли. По их словам, Пашинян-младший по своей воле сел в машину матери погибшего солдата, но по дороге выпрыгнул из машины.