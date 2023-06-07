Двоих жителей Казахстана, заявивших, что поддержат Россию в случае войны с их страной, приговорили к тюремным срокам.

Денис Рудных и Кристина Кольченко из североказахстанского города Уральск говорили с украинским блогером в Chatroulette, который выдавал себя за русского. Во время разговора Рудных сказал, что город Уральск – это исконно российский город, назвал казахоязычных «мамбетами» и заявил, что в случае нападения России на Казахстан он поддержит россиян.

На видео фигурирует и женщина, которой блогер успел задать только один вопрос: «В случае СВО (специальной военной операции) вы за нас будете или за казахов? Если Россия сюда придет, вы за кого будете: за казахов или за русских?» «За русских», - отвечает женщина на видео.

Их обвинили в разжигании розни и сепаратизме. Рудных приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюремного заключения, Кольченко – к пяти годам.