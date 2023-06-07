Депутат и эксперт о дорогих кредитах в Азербайджане

Депутат Сиявуш Новрузов, выступая в парламенте 9 июня, посетовал на высокие процентные ставки в банках страны. По его словам, ставки начинаются с 14%, что является очень высоким показателем.

«Банки должны снизить проценты. Это то, чем должен заниматься бизнесмен, чтобы и кредит выплатить, и самому заработать. Да и сотрудников ему содержать надо. Полагаю, что процентные ставки в стране надо снизить», - сказал Новрузов.

Обсуждения на эту тему в Азербайджане ведутся давно. Президент Ильхам Алиев в 2015 году дал указание добиться снижения процентов по кредитам. Неизвестно, как президентский указ применялся в экономике, но снижения ставок как не было, так и нет.

Экономический эксперт Тогрул Велиев заявляет, что высокие проценты связаны с различными причинами, одна из них – осторожность банков:

«Наша экономика в основном зависит от нефти, поэтому доверие невысокое, и банки предлагают высокие ставки, дабы опередить риски. Внезапное закрытие некоторых банков показывает, что в экономике, в частности, в банковском секторе, имеются серьезные проблемы», - сказал Велиев.

По его словам, нужно изменить управление Центробанком и обеспечить прозрачность, так как она находится на очень низком уровне:

«В результате всего этого мы не можем слишком доверять банкам. Из последних отчетов ряда банков стало ясно, что их данные неверные. В то же время управление Центробанком также должно быть изменено. Банки вводят очень строгие ограничения в экономике, что является следствием очень жесткой политики Центробанка. На мой взгляд, это тоже нужно изменить. Не все в банковской сфере следует регулировать законом, должны применяться собственные правила Центробанка, нормативные документы», - полагает эксперт.