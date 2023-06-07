В России предлагают объявить победу в Украине… и остановиться

«Если нам не хватит сил решить все задачи, нам придется остановиться. А если мы остановимся, мы не должны себе записать это как поражение. Мы в любом случае должны будем записать это себе как победу, а для этого нам придется цели задним числом переформатировать и подогнать под то, чего мы достигнем», - выдал такой прогноз российский эксперт, говоря о негативном варианте развития событий.

Марков считает, что «вполне вероятно, что корректировка целей «СВО» потребуется и в том случае, если контрнаступление ВСУ захлебнется, а нашим вооруженным силам на фронте будет сопутствовать успех. В первую очередь, менять придется подход к «денацификации» Украины».

Вчера на ту же тему выступил «глава» Крыма Сергей Аксенов. По его словам, при необходимости цели «специальной военной операции» могут быть скорректированы президентом Путиным. Никакой конкретики при этом Аксенов не привел и ограничился констатацией целей России в самом общем виде: «победа над противником».