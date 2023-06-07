Азербайджан отправляет помощь Украине. Посол Каневский благодарит фото; обновлено 17:37
Украина очень признательна дружественному азербайджанскому народу, в очередной раз мы ощущаем ваше братское плечо, вашу поддержку и помощь, которую вы предоставляете Украине, об этом сказал журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
По словам дипломата, в результате подрыва Каховской ГЭС под водой остались ряд городов и населенных пунктов Украины, и сегодня там проводятся спасательные работы.
«Мы очень признательны Азербайджану за то, что в очередной раз ощущаем вашу поддержку. Эта помощь сегодня из Баку будет доставлена в Украину, а дальше в зону бедствия. Кроме того, азербайджанская сторона выделила 20 тонн топлива, которое будет доставлено для транспортных средств, которые принимают участие в спасательных операциях», - сказал посол.
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Азербайджан направляет очередную гуманитарную помощь Украине.
Гуманитарные грузы, состоящие из водяных труб, водяных насосов для откачки воды, спасательных жилетов, будут отправлены сегодня самолетом из Баку в Польшу, а оттуда доставлены в Украину.