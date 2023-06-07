На Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Блинкен в Саудовской Аравии наш комментарий
Более 10 с половиной тысяч километров, или почти 14 часов полета разделяют Вашингтон и саудовскую Джидду. И почти год потребовался Вашингтону, чтобы преодолеть это расстояние, организовав визит в Королевство госсекретаря США после того, как прошлогодняя поездка сюда Джо Байдена оказалась более чем неудачной.
Много произошло за это время и порою казалось: саудиты намеренно делают все возможное, чтобы испортить отношения с американцами. Они отказались присоединиться к «соглашениям Авраама», проигнорировали просьбы Вашингтона помочь в снижении цен на нефть, сократив собственную добычу. И самостоятельно, а главное, при посредничестве Пекина заключили сделку о нормализации отношений с Ираном.
Подобная политика откровенно «сломала стрелку политического компаса» у значительного числа комментаторов и журналистов, тут же начавших заявлять, что «непотопляемый аравийский авианосец» США развернулся и все дальше уходит от Америки куда-то в сторону Пекина, а эра американо-саудовского стратегического партнерства близится к концу.
Впрочем, когда в мире происходит что-то, не укладывающееся в двухмерную и черно-белую картину мира «экспертов», подобных комментариев всегда становится как нефтеотходов в водах Персидского залива. Так что не стоит обращать на это особого внимания и принимать близко к сердцу – пусть их.
Сложности в отношениях саудитов и американцев имеют другую природу: Эр-Рияд стремится повысить свою значимость как региональной сверхдержавы, а потому пересматривает условия и повестку, на которых готов сотрудничать со своим главным союзником, США. При этом ожесточенно торгуясь буквально за каждую «запятую» в обновляемом по их же инициативе соглашения о стратегическом партнерстве. Которое, разумеется, никуда не исчезнет, но, по мнению Эр-Рияда, должно стать для него более выгодным.
Что в полной мере продемонстрировал визит Энтони Блинкена, сумевшего за неполных три дня своего визита и принять участие в министерском формате «Совет сотрудничества арабских государств Залива (CCG) - США», и выступить на встрече глобальной коалиции по борьбе с «Исламским государством», и провести переговоры с наследным принцем, а фактически реальным правителем Королевства, Мухаммедом бин Салманом.
Собственно, именно эти переговоры, продолжавшиеся сто минут, и были тем главным, ради чего Блинкен и посетил Саудовскую Аравию. Кейс американского госсекретаря включал в себя три файла:
- восстановление переговорного процесса, инициированного американцами и саудитами, между воюющими между собою сторонами в Судане, который вроде как начался, но прожил недолго;
- активизация переговоров по Йемену, которые идут получше, чем суданские, но до сколько-нибудь реальных результатов там еще далеко;
- и, наконец, присоединение Эр-Рияда к «соглашениям Авраама», то есть формальная нормализация отношений с Израилем. Формальная, поскольку в реальности саудовские элиты уже активно работают с израильским бизнесом, запускают совместные проекты.
Но, «положение обязывает», перед саудовской «улицей» надо играть роль борца с израильской политикой в отношении палестинцев. А потому формализовать соглашение саудовские элиты не спешат, выжидая более удобных с политической и пропагандистской точки зрения моментов.
Если по первым двум файлам кейса Блинкена у саудитов вопросов не было, в отношении того же прекращения войны в Йемене они и, в первую очередь кронпринц, заинтересованы даже больше, чем американцы, то ценник за формализацию своих отношений с Израилем они выставили госсекретарю США очень высокий.
И ладно бы гарантии в сфере безопасности и продажа оружия – в конце концов, десятилетиями американо-саудовские отношения строились вокруг двух этих тем и стороны всегда приходили к согласию. Но на этот раз в ценник добавилось новое саудовское пожелание – дать им разрешение на развитие собственной программы мирного атома. Естественно, с передачей соответствующих технологий.
Не сказать, что это требование новое, созданием собственной ядерной программы саудиты озаботились почти как три десятилетия назад. Не то, чтобы американцы так уж категорически против этого, Эр-Рияд – не Тегеран, в глазах истеблишмента США доверять в атомном вопросе им можно гораздо больше, чем иранцам. Но, как говорится в известном анекдоте, есть нюансы.
Чтобы дать согласие на «саудовский мирный атом», администрации придется преодолеть огромное сопротивление Конгресса и решить огромное количество чисто технических и бюрократических проблем, требующих немалых затрат административного ресурса.
А тут еще и время на принятие решения поджимает, поскольку саудиты недвусмысленно, а порою и весьма демонстративно намекают Вашингтону: не атомных технологий вы – обратимся к Пекину, он-то уж точно не откажет. Что, замечу, полностью соответствует действительности. Ведь завод по производству баллистических ракет в Королевстве китайцы уже помогают строить, не обращая внимания на недовольство этим фактом США.
Американцы от этого нервничают и впадают в депрессию, а вот саудитов такое положение дел вполне устраивает. В конце концов, на любом восточном базаре чем больше продавцов, тем радостнее покупателю, поскольку в таких случаях немалая скидка и бонусы для него неизбежны. «Фактор Китая» саудиты уже в отношениях с США распробовали и оценили, а потому будут использовать теперь постоянно для повышения планки своих требований к Вашингтону.
После визита Блинкена в Саудовскую Аравию в Белом доме появилась тема для серьезных размышлений. С одной стороны-то понятно: саудиты торгуются, при этом понимая, что в обозримом будущем речи о разрыве с США и быть не может. Потребуются десятилетия, чтобы отношения между Эр-Риядом и Пекином достигли такой же глубины, как сейчас существуют у него с Вашингтоном.
Но, как говорится на Востоке, «на волю Всевышнего надейся, а верблюда привязывай». И администрации Байдена, как и всему американскому истеблишменту, сейчас стоит задуматься – как, а главное – чем привязать к себе саудовских шейхов понадежнее.