Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:43

Более 10 с половиной тысяч километров, или почти 14 часов полета разделяют Вашингтон и саудовскую Джидду. И почти год потребовался Вашингтону, чтобы преодолеть это расстояние, организовав визит в Королевство госсекретаря США после того, как прошлогодняя поездка сюда Джо Байдена оказалась более чем неудачной. Много произошло за это время и порою казалось: саудиты намеренно делают все возможное, чтобы испортить отношения с американцами. Они отказались присоединиться к «соглашениям Авраама», проигнорировали просьбы Вашингтона помочь в снижении цен на нефть, сократив собственную добычу. И самостоятельно, а главное, при посредничестве Пекина заключили сделку о нормализации отношений с Ираном.

Подобная политика откровенно «сломала стрелку политического компаса» у значительного числа комментаторов и журналистов, тут же начавших заявлять, что «непотопляемый аравийский авианосец» США развернулся и все дальше уходит от Америки куда-то в сторону Пекина, а эра американо-саудовского стратегического партнерства близится к концу. Впрочем, когда в мире происходит что-то, не укладывающееся в двухмерную и черно-белую картину мира «экспертов», подобных комментариев всегда становится как нефтеотходов в водах Персидского залива. Так что не стоит обращать на это особого внимания и принимать близко к сердцу – пусть их. Сложности в отношениях саудитов и американцев имеют другую природу: Эр-Рияд стремится повысить свою значимость как региональной сверхдержавы, а потому пересматривает условия и повестку, на которых готов сотрудничать со своим главным союзником, США. При этом ожесточенно торгуясь буквально за каждую «запятую» в обновляемом по их же инициативе соглашения о стратегическом партнерстве. Которое, разумеется, никуда не исчезнет, но, по мнению Эр-Рияда, должно стать для него более выгодным. Что в полной мере продемонстрировал визит Энтони Блинкена, сумевшего за неполных три дня своего визита и принять участие в министерском формате «Совет сотрудничества арабских государств Залива (CCG) - США», и выступить на встрече глобальной коалиции по борьбе с «Исламским государством», и провести переговоры с наследным принцем, а фактически реальным правителем Королевства, Мухаммедом бин Салманом.

Собственно, именно эти переговоры, продолжавшиеся сто минут, и были тем главным, ради чего Блинкен и посетил Саудовскую Аравию. Кейс американского госсекретаря включал в себя три файла: - восстановление переговорного процесса, инициированного американцами и саудитами, между воюющими между собою сторонами в Судане, который вроде как начался, но прожил недолго; - активизация переговоров по Йемену, которые идут получше, чем суданские, но до сколько-нибудь реальных результатов там еще далеко; - и, наконец, присоединение Эр-Рияда к «соглашениям Авраама», то есть формальная нормализация отношений с Израилем. Формальная, поскольку в реальности саудовские элиты уже активно работают с израильским бизнесом, запускают совместные проекты. Но, «положение обязывает», перед саудовской «улицей» надо играть роль борца с израильской политикой в отношении палестинцев. А потому формализовать соглашение саудовские элиты не спешат, выжидая более удобных с политической и пропагандистской точки зрения моментов.

Если по первым двум файлам кейса Блинкена у саудитов вопросов не было, в отношении того же прекращения войны в Йемене они и, в первую очередь кронпринц, заинтересованы даже больше, чем американцы, то ценник за формализацию своих отношений с Израилем они выставили госсекретарю США очень высокий. И ладно бы гарантии в сфере безопасности и продажа оружия – в конце концов, десятилетиями американо-саудовские отношения строились вокруг двух этих тем и стороны всегда приходили к согласию. Но на этот раз в ценник добавилось новое саудовское пожелание – дать им разрешение на развитие собственной программы мирного атома. Естественно, с передачей соответствующих технологий. Не сказать, что это требование новое, созданием собственной ядерной программы саудиты озаботились почти как три десятилетия назад. Не то, чтобы американцы так уж категорически против этого, Эр-Рияд – не Тегеран, в глазах истеблишмента США доверять в атомном вопросе им можно гораздо больше, чем иранцам. Но, как говорится в известном анекдоте, есть нюансы. Чтобы дать согласие на «саудовский мирный атом», администрации придется преодолеть огромное сопротивление Конгресса и решить огромное количество чисто технических и бюрократических проблем, требующих немалых затрат административного ресурса.