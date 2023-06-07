Как сообщили в МИД, в ходе встречи Байрамов и Клаар обменялись мнениями о нормализации азербайджано-армянских отношений, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, в том числе Евросоюза, а также обсудили региональную безопасность.

Отмечается, что ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и заявил, что в будущем не пожалеет усилий для продолжения контактов между политическими руководствами обеих стран в этом направлении.