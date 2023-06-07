Минздрав выявил недочеты в частных клиниках

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в мае этого года провел плановые проверки в 28 из 34 частных медицинских учреждений.

Согласно сообщению центра, в результате проверок в 19 медицинских учреждениях были выявлены недочеты. По результатам проведенного мониторинга составлено 27 протоколов по статьям 210.1, 215.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что в соответствии со статьей 210.1 физическим лицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. манатов, должностным лицам - от 5 тыс. до 10 тыс. манатов, юридическим лицам – от 20 тыс. до 30 тыс. манатов. В соответствии со статьей 215.1 физическим лицам грозит штраф от 300 до 500 манатов, должностным лицам - от 800 до тысячи манатов, юридическим лицам - от 6 до 8 тысяч манатов.