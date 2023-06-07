В UNEC обсуждают «Инновационные стратегии в изучении иностранного языка»

17:17

В UNEC в рамках «Года Гейдара Алиева» начал свою работу I Международный форум (IFFT-2023) «Инновационные стратегии в изучении иностранного языка». В открытии форума приняли участие ректор Адалат Мурадов, посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов, личный переводчик Гейдара Алиева, выпускник Гарвардского университета Таир Керимов, а также преподаватели иностранного языка местных и зарубежных учреждений образования. На открытии мероприятия была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана, продемонстрированы видеокадры, где Гейдар Алиев 13 июня 2002 года выступает на 70-летии Азербайджанского государственного экономического университета.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов процитировал слова Гейдара Алиева из выступления на 70-летии вуза: «Чтобы двигать экономику вперед, вливаться в сложную финансово-экономическую систему мира, нам нужны современные, подготовленные молодые люди, знающие иностранные языки и освоившие мировой опыт». Ректор рассказал о внедренных в университете новшествах в этом направлении. Он отметил, что UNEC является партнером IELTS Британского Совета и что Центр иностранных языков был создан для того, чтобы молодые люди могли лучше овладеть навыками иностранного языка. Мурадов напомнил, что иностранный язык преподается в течение 2 лет по 4 навыкам исходя из международного опыта.

Выступая на форуме, посол Фергюс Олд отметил, что пропаганда английского языка в Азербайджане является одним из основных приоритетов посольства. Посол высоко оценил тот факт, что UNEC является партнером IELTS Британского Совета, подчеркнул важность знания иностранных языков. Он поделился личным опытом изучения иностранного языка, отметив, что выучил азербайджанский язык во время пребывания в нашей стране. Бывший личным переводчиком общенационального лидера Гейдара Алиева выпускник Гарвардского университета Таир Керимов рассказал о проведенных Гейдаром Алиевым реформах, направленных на совершенствование изучения иностранных языков.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил, что гордится тем, что находится в университете, который когда-то окончил. А.Гасанов высоко оценил новшества, осуществленные в университете на основе рекомендаций общенационального лидера. Он довел до внимания, что сотрудничество UNEC и Yelo Bank в этом направлении может быть полезным.