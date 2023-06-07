Левон Аронян обратился к ФИДЕ: Не хочу в Баку, хочу в Лозанну …И получил отказ
Американский шахматист армянского происхождения Левон Аронян отказался ехать в Баку для участия в Кубке мира, который пройдет с 29 июля по 25 августа.
«У меня дилемма, - написал в Twitter Аронян, сменивший пару лет назад армянское гражданство на американское. - Как человек, который очень любит Кубки мира, я хотел бы принять участие в Кубке мира 2023 года, но как армянин я не чувствую себя в безопасности, путешествуя в Баку, Азербайджан. Поскольку ФИДЕ продвигает гибридный формат, я готов играть, находясь в любом другом месте».
Позднее Аронян добавил:
«Просто идея: я готов играть из офиса ФИДЕ в Лозанне под любым необходимым контролем».
Отказ представителя США ехать в Баку удивил. Ведь в 2015 году Аронян, будучи еще армянским шахматистом, приезжал на Кубок мира в Азербайджан. Он разгуливал по улицам Баку, посетил «Ичеришехер» и был всем доволен. Именно об этом Левону напомнили его подписчики в комментариях к этим постам.
Вот часть комментариев:
«Левон, ну хватит. Ты же уже был в Баку. Разве с тобой что-то случилось? Просто играй в шахматы. Не играй в политику».
«Можете ли вы привести какие-либо доказательства того, что армянские спортсмены подвергались реальной опасности в Азербайджане? Мне кажется, вы просто подливаете масла в уже существующие конфликты».
«Как азербайджанец, я могу сказать, что вам скажут тут «Добро пожаловать!» Пожалуйста, не чувствуйте угрозы».
«Не волнуйтесь, мы не собираемся делать ничего подобного тому, что сделали армяне, когда сожгли азербайджанский флаг на соревнованиях по тяжелой атлетике. Мы не дикие».
Насколько реально то, что ФИДЕ пойдет на уступки Ароняну и позволит ему играть на Кубке мира в режиме онлайн? С этим вопросом haqqin.az обратился к президенту Федерации шахмат Азербайджана, вице-президенту ФИДЕ Махиру Мамедову.
«Министерство молодежи и спорта Азербайджана от имени правительства страны дало гарантии безопасности участникам Кубка мира, в том числе армянским шахматистам и шахматистам армянского происхождения, - говорит Махир Мамедов. - Сам Левон Аронян принимал участие в Кубке мира 2015 года, спокойно гулял по Баку, а затем публиковал хвалебные отзывы. Он и сам прекрасно понимает, что Азербайджан всегда был безопасным местом для посещения, для организации спортивных мероприятий и т.д.
Предложение Ароняна играть из офиса ФИДЕ в Лозанне? Это поставит в неравные условия участников соревнований, соперников Ароняна. В связи с этим ФИДЕ откажет ему в его просьбе. Если Левон передумает и захочет приехать, мы будем ему рады. Если нет – это его право».