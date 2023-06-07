Американский шахматист армянского происхождения Левон Аронян отказался ехать в Баку для участия в Кубке мира, который пройдет с 29 июля по 25 августа.

«У меня дилемма, - написал в Twitter Аронян, сменивший пару лет назад армянское гражданство на американское. - Как человек, который очень любит Кубки мира, я хотел бы принять участие в Кубке мира 2023 года, но как армянин я не чувствую себя в безопасности, путешествуя в Баку, Азербайджан. Поскольку ФИДЕ продвигает гибридный формат, я готов играть, находясь в любом другом месте».

Позднее Аронян добавил:

«Просто идея: я готов играть из офиса ФИДЕ в Лозанне под любым необходимым контролем».

Отказ представителя США ехать в Баку удивил. Ведь в 2015 году Аронян, будучи еще армянским шахматистом, приезжал на Кубок мира в Азербайджан. Он разгуливал по улицам Баку, посетил «Ичеришехер» и был всем доволен. Именно об этом Левону напомнили его подписчики в комментариях к этим постам.

Вот часть комментариев:

«Левон, ну хватит. Ты же уже был в Баку. Разве с тобой что-то случилось? Просто играй в шахматы. Не играй в политику».

«Можете ли вы привести какие-либо доказательства того, что армянские спортсмены подвергались реальной опасности в Азербайджане? Мне кажется, вы просто подливаете масла в уже существующие конфликты».

«Как азербайджанец, я могу сказать, что вам скажут тут «Добро пожаловать!» Пожалуйста, не чувствуйте угрозы».

«Не волнуйтесь, мы не собираемся делать ничего подобного тому, что сделали армяне, когда сожгли азербайджанский флаг на соревнованиях по тяжелой атлетике. Мы не дикие».