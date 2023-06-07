На российскую нефтебазу рухнул беспилотник
Беспилотник упал на территорию нефтебазы в российском Курске. Об этом сообщил в Telegram глава области Роман Старовойт.
По его словам, разрушений на объекте нет.
«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем», - написал Старовойт.
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