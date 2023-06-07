Войска НАТО могут быть размещены в Швеции до ее вступления в альянс

Швеция позволит НАТО разместить войска на ее территории еще до официального вступления в Североатлантический альянс.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовительные мероприятия с НАТО и странами НАТО, чтобы обеспечить совместные операции в будущем», - написали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Йонсон в статье для газеты Dagens Nyheter.

По их словам, «эти подготовительные мероприятия, возможно, будут заключаться во временном размещении иностранной техники и персонала на шведской территории».

«Это решение посылает ясный сигнал России и усилит оборону Швеции», - подчеркнули политики, отметив, что Россия в обозримом будущем останется угрозой для соседних стран, поскольку «масштабы территориальных амбиций президента РФ Владимира Путина неизвестны».