Талибы играют мускулами на границе с Ираном

Силы талибов провели военные учения с применением тяжелого вооружения в афганской провинции Нимроз на границе с Ираном. Об этом информагентству талибов «Бахтар» сообщил командир 3-го батальона в провинции Нимроз Мухаммад Неби Молла Вурур.

По его словам, учения проходили в районе Зарандж с привлечением профессиональных инструкторов. Цель маневров с привлечением различного вида тяжелого вооружения – повысить боеготовность сил талибов.

После прихода к власти в Афганистане талибов в августе 2021 года на афгано-иранской границе время от времени происходят столкновения с иранскими пограничниками.