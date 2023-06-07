Велотур «Дорогая Шуша», проходящий в эти дни по дорогам Азербайджана и посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, стал не только интересным спортивным действом, но и создал необычайную праздничную атмосферу в тех регионах страны, по которым проложен веломаршрут.

Жители Шемахи, Габалы, Огуза, Шеки, Агдаша, Мингячевира и Гянджи встречали участников велотура с огромным воодушевлением и овациями. Частью большого праздника стали любители спорта, школьники, да и просто представители общественности.

Завтра прочувствовать эту атмосферу смогут жители Гёйгёля, где завершится четвертый этап велогонки, который возьмет старт в Гяндже.

Ну а основные события развернутся 11 июня, когда на заключительном этапе велосипедисты проедут 134,9 км по маршруту Бейлаган – Шуша. Именно в культурной столице определится победитель «Дорогой Шуши» и будет проведена торжественная церемония награждения.