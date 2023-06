Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что запускает программу помощи Украине. Свое обращение он опубликовал в Twitter.

По его словам, подобная программа призвана помочь ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС. Он рассказал, что открыл программу в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что прорванная дамба Каховской ГЭС представляет опасность для Запорожской атомной электростанции.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O