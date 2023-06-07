В Армении уверены: Россия не уйдет с Южного Кавказа

Россия вошла в регион не для того, чтобы при первой же сложности покинуть его. Об этом заявил лидер партии «Интеллектуальная Армения» Манук Сукиасян.

«Если кому-то кажется, что Россия, видя, что ее пытаются вытеснить из региона, просто встанет и уйдет, он сильно заблуждается. Рычаги влияния России на Южном Кавказе не так тривиальны, как кажется, они не ограничиваются лишь военным присутствием. Присутствие России есть во всех жизненно важных сферах: от экономики до продовольственной безопасности», - заявил он, выступая в эфире программы «Орагир».

По его словам, российская сторона внимательно следит за процессами в регионе, но порой делает ставки, которые не всегда исходят из интересов Армении. «Но тут наша задача далеко не в том, чтобы критиковать и обижаться на РФ, бросаясь в объятия Запада, давая тем самым русским повод игнорировать наши интересы. Наша задача в том, чтобы правильно оценивать реалии, учитывать их, и предпринимать шаги, соразмерные нашим возможностям и созвучные нашим интересам», - заявил Сукиасян, подчеркнув, что возможности для маневрирования у Армении нет.